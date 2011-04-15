На золоторудном месторождении "Майское" реконструируют хвостохранилище. Об этом сообщил Красноярский филиал Главгосэкспертизы России, который рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию хвостохранилища горно-обогатительного комбината месторождения "Майское".



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Золоторудное месторождение "Майское", расположенное в Чаунском районе Чукотского автономного округа, было открыто в начале 1970-х годов на отдаленном участке арктической тундры. По разведанным ресурсам упорного (трудноизвлекаемого) золота месторождение входит в пятерку крупнейших в России. С 2009 года месторождение "Майское" - один из ключевых добывающих активов Амурского хаба группы "Полиметалл". В состав горно-обогатительного комплекса на территории месторождения входят подземный рудник, карьер и золотоизвлекательная фабрика, мощность переработки которой достигает 850 тыс. т руды в год.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция хвостохранилища горнообогатительного комбината "Майское", в ходе которой будет выполнено поярусное наращивание ограждающей дамбы. Кроме того, в комплексе хвостохранилища, предназначенного для хранения и утилизации отходов золотоизвлекательной фабрики, будут переустроены распределительные пульповоды, устроены площадка и подводящий канал для нового места стоянки плавучей насосной станции оборотной воды, удлинена нагорная канава, а также перенесена часть руслоотводного канала ручья Паковлад.



Также в ходе реализации проекта оборудуют наружное освещение хвостохранилища, реконструируют действующую подъездную автодорогу и построят новые участки эксплуатационных дорог.



Реконструкция осуществляется за счёт средств инвестора - ООО "Золоторудная компания "Майское".



"AK&M" от 03.10.2019