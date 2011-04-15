Инфляция за неделю, с 24 по 30 сентября, была нулевой

Инфляция за неделю, с 24 по 30 сентября 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат.



С начала сентября инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.2%.



Цены на сахар-песок снизились на 1.1%, пшено - на 0.5%, мясо кур и водку - на 0.2%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,9%, в том числе морковь - на 3.7%, картофель и лук репчатый - на 3.1%, капуста белокочанная - на 2.1%, яблоки - на 1.8%.



В то же время помидоры стали дороже на 4.5%, огурцы - на 3.2%. Цены на крупу гречневую выросли на 1,2%, консервы мясные, масло сливочное, маргарин, яйца куриные и конфеты шоколадные - на 0.3%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, сметану и творог жирный - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.



AK&M Антикризис