Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов.



Как говорится в сообщении банка, вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка.



В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу её изолированности от внешней сети.



Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов, отметил банк.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 03.10.2019