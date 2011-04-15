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03/10/2019
11:42

В России отзывают 12 автомобилей Mazda 3

ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 12 транспортных средств марки Mazda 3. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 30 июня по 24 июля 2019 года.

Причиной отзыва транспортных средств является стекло внутреннего зеркала заднего вида, которое может внезапно отсоединиться от держателя зеркала из-за недостаточной адгезии клеевого состава. Это может привести к уменьшению видимости дорожной обстановки сзади автомобиля и увеличению риска возникновения аварии.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет выполнена замена зеркала заднего вида в сборе модифицированным с улучшенной адгезией клеевого состава.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Мазда Мотор РУС" является официальным представителем изготовителя Mazda на российском рынке.

"AK&M" от 03.10.2019
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