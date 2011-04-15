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03/10/2019
12:23

ФАС начинает развивать биржевую торговлю рыбой и мясом

ФАС начинает развивать биржевую торговлю рыбой и мясом. Об этом говорится в сообщении службы.

Так, 1 октября 2019 года состоялись первые установочные совещания по системному развитию организованных торгов рыбной продукцией, иных водных биологических ресурсов и мясом (данная работа осуществляется ФАС и в рамках реализации Указа президента РФ Владимира Путина от и реализации действующих "дорожных карт").

С заинтересованными ФОИВами и участниками рынка обсудили преимущества биржевой торговли.

В ходе мероприятий представители трех биржевых площадок рассказали об уже имеющемся опыте биржевой торговли рыбой и мясом, а также о перспективах её развития.

Так, например, с мая 2015 года начала работу аукционная электронная площадка по торговле водными биологическими ресурсами (ВБР).

Всего за 2016-2019 годы, по данным одной из биржевых площадок, общий объём продукции ВБР, реализованной на биржевых торгах, составил 2016 т.

"Основная наша задача сейчас - разъяснить преимущества биржевых торгов товарами и положительные эффекты от их реализации на организованных торгах", - подчеркнул начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Дмитрий Махонин, цитируемый в сообщении.

В результате проведенных совещаний принято решение о создании подкомитетов Биржевого комитета по развитию этих видов товаров.


"AK&M" от 03.10.2019
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