ФАС начинает развивать биржевую торговлю рыбой и мясом. Об этом говорится в сообщении службы.



Так, 1 октября 2019 года состоялись первые установочные совещания по системному развитию организованных торгов рыбной продукцией, иных водных биологических ресурсов и мясом (данная работа осуществляется ФАС и в рамках реализации Указа президента РФ Владимира Путина от и реализации действующих "дорожных карт").



С заинтересованными ФОИВами и участниками рынка обсудили преимущества биржевой торговли.



В ходе мероприятий представители трех биржевых площадок рассказали об уже имеющемся опыте биржевой торговли рыбой и мясом, а также о перспективах её развития.



Так, например, с мая 2015 года начала работу аукционная электронная площадка по торговле водными биологическими ресурсами (ВБР).



Всего за 2016-2019 годы, по данным одной из биржевых площадок, общий объём продукции ВБР, реализованной на биржевых торгах, составил 2016 т.



"Основная наша задача сейчас - разъяснить преимущества биржевых торгов товарами и положительные эффекты от их реализации на организованных торгах", - подчеркнул начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Дмитрий Махонин, цитируемый в сообщении.



В результате проведенных совещаний принято решение о создании подкомитетов Биржевого комитета по развитию этих видов товаров.





"AK&M" от 03.10.2019