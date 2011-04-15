В Москве на открытые торги выставлены 4 тыс. машиномест. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении ведомства.



"Приобретая машиноместо у города, покупатель может быть уверен, что не столкнётся с дополнительными трудностями и выберет место для парковки своего автомобиля по приемлемой цене. В настоящее время на аукционы выставлено свыше 4 тысяч машиномест в разных округах столицы. Стоимость лотов начинается от 236 тыс. руб.", - подчеркнул заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении.



Те, кого интересует приобретение машиноместа, имеют возможность приобрести их различными способами, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. "Больше всего выставленных на продажу лотов сегодня выставлено на стандартный электронный аукцион - 3.9 тысяч. Слово "аукцион" при этом не должно пугать автомобилистов. Предложений пока много, поэтому опасаться роста цены в ходе торгов не стоит. Также на предложении паркинги без объявления цены, то есть по стоимости, которую определяют сами приобретатели в ходе торгов. И отдельные машиноместа можно выкупить посредством процедуры публичного предложения. Разнообразие способов реализации мест для парковки автомобилей повышает уровень конкуренции и даёт всем желающим возможность выбрать объект с необходимыми характеристиками по приемлемой цене", - констатировал Г.Дёгтев.



Больше всего паркингов продаётся в Центральном и Юго-Восточном административных округах - по 1060 в каждом, конкретизировал данные Г.Дёгтев.



Чуть меньше - 697 машиномест - выставлены на аукционы на юго-западе Москвы.



Немногим более двухсот лотов доступны в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах.



"AK&M" от 03.10.2019