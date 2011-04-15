В Государственную Думу внесён законопроект по списанию бюджетных долгов банкротам

В Государственную Думу внесен законопроект, который предполагает списание долгов перед бюджетом РФ гражданам-банкротам - это в том числе долги по штрафам и налогам, говорится в сообщении ГД.



Сейчас такая возможность есть только для индивидуальных предпринимателей.



Инициатива вносит изменения в Бюджетный кодекс в список случаев для списания долгов при банкротстве.



Также документ предусматривает возможность списать долги перед бюджетом, если гражданин освобожден от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии или помилования.



Кроме того, инициатива регулирует порядок списания долга в случае, если юрлицо по решению регистрирующего органа исключается из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).



Процедура банкротства не была до этого предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадёжными. Законопроект призван исправить эту ситуацию - в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и тому подобному.



"AK&M" от 03.10.2019