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03/10/2019
12:52

В Государственную Думу внесён законопроект по списанию бюджетных долгов банкротам

В Государственную Думу внесен законопроект, который предполагает списание долгов перед бюджетом РФ гражданам-банкротам - это в том числе долги по штрафам и налогам, говорится в сообщении ГД.

Сейчас такая возможность есть только для индивидуальных предпринимателей.

Инициатива вносит изменения в Бюджетный кодекс в список случаев для списания долгов при банкротстве.

Также документ предусматривает возможность списать долги перед бюджетом, если гражданин освобожден от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии или помилования.

Кроме того, инициатива регулирует порядок списания долга в случае, если юрлицо по решению регистрирующего органа исключается из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

Процедура банкротства не была до этого предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадёжными. Законопроект призван исправить эту ситуацию - в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и тому подобному.

"AK&M" от 03.10.2019
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