На новую схему метро добавили станцию МЦД-2 Покровское-Стрешнево, сообщил Стройкомплекс.



"Предложения по улучшению схемы метро с первыми двумя МЦД от жителей Москвы и области принимали две недели. Среди них - перемещать названия станций для компактности карты, внести изменения в яркость цветов, некоторые даже придумывали новые знаки-обозначения линий и пересадок. Все идеи мы передали специалистам для проработки, самые интересные и полезные предложения будут учтены при обновлении схем в метро", - пояснили в пресс-службе Департамента транспорта.



Часть самых удачных предложений уже внесли в готовящуюся схему. Например, в неё добавили станцию Покровское-Стрешнево МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Впоследствии она будет заменена на станцию Щукинская, с которой можно будет пересесть на одноимённую станцию метро.





"AK&M" от 03.10.2019