Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/10/2019
13:03

На новую схему метро добавили станцию МЦД-2 Покровское-Стрешнево

На новую схему метро добавили станцию МЦД-2 Покровское-Стрешнево, сообщил Стройкомплекс.

"Предложения по улучшению схемы метро с первыми двумя МЦД от жителей Москвы и области принимали две недели. Среди них - перемещать названия станций для компактности карты, внести изменения в яркость цветов, некоторые даже придумывали новые знаки-обозначения линий и пересадок. Все идеи мы передали специалистам для проработки, самые интересные и полезные предложения будут учтены при обновлении схем в метро", - пояснили в пресс-службе Департамента транспорта.

Часть самых удачных предложений уже внесли в готовящуюся схему. Например, в неё добавили станцию Покровское-Стрешнево МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Впоследствии она будет заменена на станцию Щукинская, с которой можно будет пересесть на одноимённую станцию метро.


"AK&M" от 03.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100