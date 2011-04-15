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03/10/2019
13:00

Развязку ТТК-Кутузовский проспект начнут строить в этом году

Развязку на пересечении ТТК и Северного дублёра Кутузовского проспекта начнут строить в этом году, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, объявлен конкурс на строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК). "Заявки принимаются до 23 октября, итоги подведут 6 ноября", - сказал А.Бочкарев.

Участок строительства расположен в Пресненском районе вдоль путей Смоленского направления железной дороги от Шелепихинской набережной до ТТК.

Согласно проекту здесь возведут эстакады и подпорные стены, переустроят инженерные сети, благоустроят территорию. Победителю предстоит построить: левоповоротный съезд с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проспект; правоповоротный съезд с ТТК на Северный дублёр Кутузовского проспекта; левоповоротный съезд на Северный дублёр Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной; правоповоротный съезд с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную; левоповоротный съезд с внутренней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада; левоповоротный съезд 7 с проезда вдоль Ботанического сада на проектируемый проезд 80; эстакаду А - часть съезда на Северный дублёр Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной; эстакаду B - съезд с ТТК на Северный дублёр Кутузовского проспекта; эстакаду C - съезд с Северного дублёра Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проспект; эстакаду D - съезд с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную.

Работы предстоит выполнить в срок не более двух лет и одного месяца с момента подписания контракта.

"AK&M" от 03.10.2019
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