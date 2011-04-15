S7 Airlines открывает рейсы по маршруту Владивосток-Нячанг. Об этом говорится в сообщении компании.



Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Полёты будут выполняться еженедельно. Вылет из Владивостока в пятницу в 20:40, прилёт в аэропорт Камрань в 00:20 по местному времени на следующий день. Обратный рейс вылетает по субботам в 01:35 и приземляется во Владивостоке в 10:25.



Рейсы будут осуществляться на Airbus A320neo.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 03.10.2019