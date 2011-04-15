Верхнечонскнефтегаз добудет дополнительно 221 тыс. т нефти благодаря внедрению технологии увеличения нефтеотдачи, говорится в сообщении компании.



Специалисты компании успешно внедрили физико-химический метод увеличения нефтеотдачи пласта и в 2018 году добились увеличения объёма дополнительной добычи нефти по данной технологии на 54% по сравнению с показателями 2017 года. Суть метода заключается в перераспределении объёма закачанной воды по интервалам перфорации скважины для обеспечения равномерного нагнетания по всему стволу.



Развитие технологического потенциала - один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания уделяет особое внимание инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.



Внедренная в Верхнечонскнефтегазе технология позволяет ликвидировать так называемые "кинжальные" прорывы воды в добывающих скважинах и более эффективно поддерживать пластовое давление в районе обрабатываемой скважины, что, в конечном итоге, приводит к снижению обводненности продукции и, следовательно, - к увеличению дебита нефти.



В 2019-2023 годы за счёт применения данной технологии в Верхнечонскнефтегазе планируют дополнительно добыть 221 тыс. т нефти на Верхнечонском месторождении, в том числе в 2019 году - 34 тыс. т.



Интервал перфорации - интервал обсадной колонны с перфорационными отверстиями, через которые обеспечивается связь пластов-коллекторов со скважиной.



АО "Верхнечонскнефтегаз" разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Также ВЧНГ является оператором работ на лицензионных участках НК "Роснефть" в Иркутской области и Красноярском крае.



"AK&M" от 03.10.2019