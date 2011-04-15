ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заёмщикам показатели долговой нагрузки

Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям (МФО) письмо, в котором рекомендовал информировать заёмщика о значении его показателя долговой нагрузки (ПДН). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Напомним, с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков - физических лиц при предоставлении кредитов (займов) от 10 тыс. руб. (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.



Для повышения осведомленности таких заёмщиков Банк России рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям информировать заёмщика о том, что организация обязана рассчитывать его ПДН при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.



Кредитным и микрофинансовым организациям также рекомендовано предупреждать заёмщика, что, если он не предоставит подтверждающие документы о своих доходах, организация может использовать при расчёте ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента.





"AK&M" от 03.10.2019