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03/10/2019
13:31

ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заёмщикам показатели долговой нагрузки

Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям (МФО) письмо, в котором рекомендовал информировать заёмщика о значении его показателя долговой нагрузки (ПДН). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков - физических лиц при предоставлении кредитов (займов) от 10 тыс. руб. (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

Для повышения осведомленности таких заёмщиков Банк России рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям информировать заёмщика о том, что организация обязана рассчитывать его ПДН при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.

Кредитным и микрофинансовым организациям также рекомендовано предупреждать заёмщика, что, если он не предоставит подтверждающие документы о своих доходах, организация может использовать при расчёте ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента.


"AK&M" от 03.10.2019
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