При поддержке Российского экспортного центра будут подписаны соглашения с кубинскими партнёрами

В рамках официального визита на Кубу председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 3-4 октября при поддержке Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) будут подписаны крупные соглашения с кубинскими партнёрами. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.



Соглашение с AVIAIMPORT S.A на сумму 21 млн евро касается финансирования проектов по поддержание лётной годности самолётов российского производства, эксплуатируемых Кубинской Республикой.



Также с Banco Exterior de Cuba будет заключено соглашение о финансировании поставки на Кубу прокатного стана для производства стальной арматуры и проволоки для проекта Лас Тунас. Финансирование предоставляется на общую сумму около 33.8 млн евро, что позволит модернизировать производство группы ACINOX, повысить его качество и увеличить мощность с 40 тыс. т проката в год до 170 тыс. т проката в год.



Данные соглашения способствуют усилению конкурентных позиций кубинских предприятий, развитию экспортного потенциала и, соответственно, притоку валютной выручки в страну, что положительно отразится на экономическом положении Республики Куба.



Среди наиболее ярких примеров развития торгового сотрудничества можно отметить поставки автомобилей "Камаз" на общую сумму порядка 150 млн евро и локомотивов производства АО "Синара-Транспортные машины" на общую сумму порядка 100 млн евро. Страховая поддержка входящего в Группу РЭЦ агентства ЭКСАР позволила кубинским партнерам привлекать финансирование у российских коммерческих банков.



Ещё порядка 20 проектов находятся в стадии проработки. Среди ключевых - поставка LED светильников для освещения Гаваны к празднованию его 500-летия, а также проект по поставке линии стальной прокатки для производства арматуры на одном из кубинских предприятий.



Кроме того, на рассмотрении находится сделка с Министерством финансов и цен Республики по финансированию модернизации железных дорог Кубы. Это долгосрочный проект на 15 лет с общим бюджетом почти в 2 млрд евро.



В целом в 2012-2018 годах Группой РЭЦ были застрахованы поставки российской продукции на Кубу на сумму порядка $630 млн. То есть более 80% российских экспортных поставок в отраслях тяжелого, энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, поставки железнодорожного и наземного транспорта, продукции авиастроения, химического производства за последние несколько лет состоялись благодаря кредитно-гарантийной поддержке Российского экспортного центра.



"AK&M" от 03.10.2019