Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году увеличилась на 25%, ФНС

Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году увеличилась на 25%, сообщила ФНС.



Получив рассрочку по уплате налоговых платежей, налогоплательщики смогли преодолеть временные финансовые трудности. Перенос срока их уплаты позволил организациям урегулировать свою задолженность перед бюджетом и полностью исполнить обязанность по уплате налогов по согласованному графику.



Необходимо учитывать, что рассрочка предоставляется при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения обязательств налогоплательщика (банковской гарантии, залога недвижимого или иного ликвидного имущества, поручительства платёжеспособного лица).



Напомним, что условия получения рассрочки по налогам упростились, с августа вступила в силу новая Методика по оценке финансового положения должников.







"AK&M" от 03.10.2019