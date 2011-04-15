Средства на картах клиентов Сбербанка в безопасности. Об этом сообщил Сбербанк на своей странице в Facebook.



"Сегодня СМИ пишут об утечке информации по кредитным картам в нашем банке. В интернет действительно попали технические данные по учётным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена. Средства на кредитных картах всех наших клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме. Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Основная версия - преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора", - говорится в сообщении.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 03.10.2019