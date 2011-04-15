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03/10/2019
13:23

Ингосстрах выплатил 12.3 млн руб. за сгоревшую лесозаготовительную технику

Ингосстрах выплатил клиенту 12.3 млн руб. страхового возмещения за лесозаготовительную технику, повреждённую во время пожара. Страховой случай произошёл 19 февраля 2019 года в Хабаровском крае. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе от рисков пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения, и ряда других рисков. Договор заключен на три года, лимит ответственности составляет 68.4 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.




"AK&M" от 03.10.2019
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