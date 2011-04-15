На Крутицкой набережной появится четырёхполосная дорога
На Крутицкой набережной появится четырёхполосная дорога. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.
Подрядная организация приступит к реконструкции Крутицкой набережной до конца этого года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении.
"Организация "Техноконцепт" выполнит работы в Таганском и Даниловском районах. Реконструкцию нужно выполнить в срок не более 23 месяцев с даты заключения контракта. Подрядчику предстоит реконструировать более 1.2 км Крутицкой набережной", - сказал А.Бочкарев.
По его словам, проектом также предусмотрено строительство локального очистного сооружения; строительство и реконструкция подпорных стенок; переустройство сети наружного освещения; установка дорожных знаков; установка ограничивающих пешеходных ограждений в виде перил; установка информационных дорожных указателей; устройство наземных тактильных указателей для удобства маломобильных людей.
После реконструкции дорога обеспечит движение автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.