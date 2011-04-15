На Крутицкой набережной появится четырёхполосная дорога. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Подрядная организация приступит к реконструкции Крутицкой набережной до конца этого года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении.



"Организация "Техноконцепт" выполнит работы в Таганском и Даниловском районах. Реконструкцию нужно выполнить в срок не более 23 месяцев с даты заключения контракта. Подрядчику предстоит реконструировать более 1.2 км Крутицкой набережной", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, проектом также предусмотрено строительство локального очистного сооружения; строительство и реконструкция подпорных стенок; переустройство сети наружного освещения; установка дорожных знаков; установка ограничивающих пешеходных ограждений в виде перил; установка информационных дорожных указателей; устройство наземных тактильных указателей для удобства маломобильных людей.



После реконструкции дорога обеспечит движение автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.



"AK&M" от 03.10.2019