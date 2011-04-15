Суд вынес решение в пользу дольщиков ЖК "Терлецкий парк"

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции ООО "ИнвестТоргПро" на судебное решение об отказе во включении требований организации в реестр требований участников строительства проблемного жилого комплекса "Терлецкий парк", сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"13 июня постановлением Арбитражного суда Московской области отменено постановление Арбитражного суда Московского округа и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда о включении требований ООО "ИнвестТоргПро" в реестр требований участников строительства ЖК "Терлецкий парк" в отношении 33 квартир", - сказала А.Пятова.



По её словам, обособленный спор о включении требований ООО "ИнвестТоргПро" направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.



Ранее Арбитражный суд также отказал во включении в реестр требований по этому ЖК ряду юридических лиц, в том числе АО "Сколко-Инвест", ООО "СочиОйлСтрой", АО "Стар Банк". Это позволяет отстаивать интересы граждан - участников строительства в вопросах двойных продаж жилых помещений в проблемном ЖК.



Напомним, 26 июня 2019 года Арбитражный суд Московской области принял решение о передаче городскому застройщику АО "Мосотделстрой N 1" незавершенного ЖК "Терлецкий парк", прав на участок на ул. Новогиреевская, вл. 5 в районе Новогиреево и обязательств бывшего застройщика АО "Глобинвестстрой" перед участниками строительства, которые включены в Реестр требований.



"AK&M" от 03.10.2019