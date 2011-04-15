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03/10/2019
15:09

Компания "Газпром недра" подписала соглашения с российскими и западными компаниями

ООО "Газпром недра" и ведущие российскиме и зарубежные компании нефтегазового комплекса подписали соглашения. Об этом говорится в сообщении компании.

Соглашения о сотрудничестве подписаны с АО "Росгеология", ОАО "Башнефтегеофизика", ООО "МашОйл", компаниями Schlumberger, Halliburton и Wintershall Dea. С представителями руководства АО "Зарубежнефть" заключен меморандум о взаимопонимании.

Предметом подписанных документов являются намерения сторон по сотрудничеству в реализации проектов разведки и разработки месторождений углеводородного сырья, в повышении результативности геологоразведочных работ, эффективном использовании оборудования и технологических ресурсов, а также оказании сервисных услуг в Российской Федерации и ряде стран ЮВА, Ближнего Востока и Латинской Америки.

ООО "Газпром недра" - дочернее предприятие ПАО "Газпром", образовано в сентябре 2019 года с целью создания высокотехнологичной сервисной компании - единого оператора по геологоразведке за счет объединения производственных мощностей ООО "Газпром георесурс" и ООО "Газпром геологоразведка". Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России, ее коллектив насчитывает более 5 тыс. работников.

"AK&M" от 03.10.2019
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