Компания "Газпром недра" подписала соглашения с российскими и западными компаниями

ООО "Газпром недра" и ведущие российскиме и зарубежные компании нефтегазового комплекса подписали соглашения. Об этом говорится в сообщении компании.



Соглашения о сотрудничестве подписаны с АО "Росгеология", ОАО "Башнефтегеофизика", ООО "МашОйл", компаниями Schlumberger, Halliburton и Wintershall Dea. С представителями руководства АО "Зарубежнефть" заключен меморандум о взаимопонимании.



Предметом подписанных документов являются намерения сторон по сотрудничеству в реализации проектов разведки и разработки месторождений углеводородного сырья, в повышении результативности геологоразведочных работ, эффективном использовании оборудования и технологических ресурсов, а также оказании сервисных услуг в Российской Федерации и ряде стран ЮВА, Ближнего Востока и Латинской Америки.



ООО "Газпром недра" - дочернее предприятие ПАО "Газпром", образовано в сентябре 2019 года с целью создания высокотехнологичной сервисной компании - единого оператора по геологоразведке за счет объединения производственных мощностей ООО "Газпром георесурс" и ООО "Газпром геологоразведка". Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России, ее коллектив насчитывает более 5 тыс. работников.



"AK&M" от 03.10.2019