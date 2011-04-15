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В Ирландии возможны изменения в расписании авиарейсов, сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В государстве объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением урагана "Лоренцо". В западной части страны объявлен "жёлтый" уровень метеоопасности из-за обильных осадков и шквалистого ветра.
"AK&M" от 03.10.2019