В Ирландии возможны изменения в расписании авиарейсов, сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В государстве объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением урагана "Лоренцо". В западной части страны объявлен "жёлтый" уровень метеоопасности из-за обильных осадков и шквалистого ветра.





"AK&M" от 03.10.2019