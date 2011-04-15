Росимущество формирует органы управления АО с госучастием на 2020 год

Росимущество проводит работу по формированию органов управления и ревизионных комиссий акционерных обществ с государственным участием на 2020 корпоративный год. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, с 5 по 8 ноября в соответствии с планом-графиком в агентстве пройдут заседания комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации.



Заседания комиссии в отношении Обществ, доля акций Российской Федерации в уставном капитале которых составляет от 25% до 100%, пройдут в декабре этого года, в марте - апреле 2020 года состоятся заседания Комиссии в отношении остальных акционерных обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация.



Данная комиссия, как постоянно действующий орган, создана для повышения эффективности управления акциями акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности. Комиссия работает в рамках развития практики внедрения института профессиональных директоров в акционерных обществах с государственным участием, в ее состав входят представители Росимущества, Минэкономразвития России, отраслевых федеральных органов исполнительной власти, Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, представители общественно-профессиональных организаций, Банка России и Биржи (по листингуемым АО).



Комиссия принимает решение о целесообразности привлечения в органы управления и контроля акционерных обществ независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации, не являющихся госслужащими (профессиональных поверенных), и независимых экспертов, а также осуществляет их отбор для выдвижения и дальнейшего избрания в составы советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий акционерных обществ спецперечня.



Необходимым условием отбора кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, является наличие заполненной или актуализированной анкеты, подписанной электронной подписью, и заявки на избрание в соответствующий орган общества, размещаемой на "МВ Портале" в установленные Правительством Российской Федерации сроки (до 1 ноября в АО Спецперечня; до 1 декабря в АО Пакетники и о 1 марта 2020 года в АО 100%).



У кандидатов, подающих заявки для избрания в составы органов управления и ревизионных комиссий АО, в том числе должны быть соответствующее образование и опыт работы, отсутствовать дисквалификация (судимость), а также документы, подтверждающие указанную информацию.



Сформированные перечни кандидатов в виде проектов распоряжений, утверждающих составы органов управления и контроля указанных обществ, Росимущество направит в Министерство экономического развития Российской Федерации для дальнейшего внесения Министерством в Правительство Российской Федерации.



"AK&M" от 03.10.2019