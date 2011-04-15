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03/10/2019
10:21

Корабль "Союз МС-12" отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-12" отстыковался от МКС, сообщил Роскосмос.
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-12" готовится к возвращению на Землю. На его борту - участники 59-й и 60-й длительных экспедиций на МКС: космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и член экспедиции посещения ЭП-19 Хаззаа Аль Мансури.

Сегодня, 3 октября 2019 года, в 07:20 MSK закрылись переходные люки между российским кораблём и Международной космической станцией. В течение трёх часов экипаж проводил мероприятия по подготовке к полёту на корабле "Союз МС-12": проверял герметичность люков, облачался в скафандры, проверял их герметичность, а также контролировал системы корабля.

Спустя несколько часов, в 10:37:33 MSK, под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами корабль успешно отстыковался от Международной космической станции.

"Союз МС-12" находился в составе МКС с 15 марта 2019 года. За время пребывания на ее борту экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин 29 мая совершил выход в открытое космическое пространство длительностью 6 часов 1 минута.

"AK&M" от 03.10.2019
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