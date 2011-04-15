Корабль "Союз МС-12" отстыковался от МКС, сообщил Роскосмос.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-12" готовится к возвращению на Землю. На его борту - участники 59-й и 60-й длительных экспедиций на МКС: космонавт Алексей Овчинин, астронавт Ник Хейг и член экспедиции посещения ЭП-19 Хаззаа Аль Мансури.



Сегодня, 3 октября 2019 года, в 07:20 MSK закрылись переходные люки между российским кораблём и Международной космической станцией. В течение трёх часов экипаж проводил мероприятия по подготовке к полёту на корабле "Союз МС-12": проверял герметичность люков, облачался в скафандры, проверял их герметичность, а также контролировал системы корабля.



Спустя несколько часов, в 10:37:33 MSK, под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами корабль успешно отстыковался от Международной космической станции.



"Союз МС-12" находился в составе МКС с 15 марта 2019 года. За время пребывания на ее борту экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин 29 мая совершил выход в открытое космическое пространство длительностью 6 часов 1 минута.



"AK&M" от 03.10.2019