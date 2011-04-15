Баланс спроса и предложения на рынке нефти стабилен. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в рамках работы пленарной сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире" на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", говорится в сообщении министерства.



В ходе своего выступления А.Новак отметил, что на сегодняшний день нефть является самым рыночным товаром, однако стоимость нефти стоит оценивать не в краткосрочном, а в среднесрочном и долгосрочном.



"Мы видим, что в этом году под воздействием различных факторов спрос на нефть будет ниже. Прирост к прошлому году составит 1-1.1 млн баррелей в сутки. В прошлом году прирост был полтора млн баррелей в сутки. Сильное влияние на снижение спроса оказывает состояние мировой экономики, которая замедляется. Её рост, по оценкам экспертов, составит 3%, а может и менее, в то время как в прошлом году прирост мировой экономики составлял 3.6%", - сказал министр энергетики Российской Федерации.



По словам А.Новака, ключевой фактор - замедление роста экономики США, ЕС и КНР, обусловленное торговыми войнами, взаимным введением пошлин на импорт товаров.



"Буквально вчера цены упали на $2, но ещё влияет статистика, которая еженедельно публикуется. Основная статистика - запасы нефти в США, рынок в первую очередь оценивает этот показатель, а также запасы в странах ОЭСР и в целом в мире. Мы наблюдаем волатильность рынка, надеемся, что при формировании цен больше будет учитываться баланс спроса и предложения, а он на сегодняшний день стабилен. Рынок примерно сбалансирован", - отметил российский Министр энергетики.



А.Новак добавил, что положительный эффект на рынок нефти оказало сотрудничество с ОПЕК.



"Видим снижение остатков, которые были накоплены к 2015 году, видим возврат инвестиций в отрасль, которые упали на 1 трлн долларов во время кризиса. Если кризисная ситуация возникнет вновь, мы всегда сможем принять необходимые решения", - сказал российский министр энергетики.



А.Новак также высказался по поводу развития возобновляемых источников энергии, электромобилей и Парижского соглашения.



"В России принята программа энергосбережения. Устанавливаем требования, стимулирующие факторы, которые позволяют нам снижать потребление энергии на единицу вырабатываемой продукции. Мы нацелены на снижение энергоемкости нашего ВВП", - сказал российский министр энергетики.



"AK&M" от 03.10.2019