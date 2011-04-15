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03/10/2019
14:43

В работе VIII Славянского международного экономического форума примет участие делегация Республики Сербской

В работе VIII Славянского международного экономического форума примет участие делегация Республики Сербской. Возглавит официальную делегацию Министр европейской интеграции и международного сотрудничества Республики Сербской Златан Клокич.

Министр подчеркнул, что Славянский международный экономический форум является важным событием для Республики Сербской. "Взаимодействие славянских народов в области культуры, политики и экономики представляет большую значимость для сохранения наших общих традиций и продвижения славянских ценностей", - убеждён Златан Клокич.

VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Основная тема СМЭФ-2019: "СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА".

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна.
Регистрация на СМЭФ-2019 открыта до 16 октября 2019 г. на официальном сайте:

http://slavyanskyforum.com


"AK&M" от 03.10.2019
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