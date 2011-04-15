O`KEY Group планирует выплатить промежуточные дивиденды на $15.162 млн из расчёта $0.05635 на одну акцию

Совет директоров O`KEY Group S.A. утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $15.162 млн из расчёта $0.05635 на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Промежуточные дивиденды будут отражены в консолидированной финансовой отчётности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.



Дата закрытия реестра держателей депозитарных расписок и дата выплаты по депозитарным распискам будет объявлена позже банком-депозитарием Группы - Bank of New York Mellon.



O`KEY Group S.A. представлена двумя основными форматами: гипермаркетами под брендом "О`КЕЙ" и дискаунтерами под брендом "ДА!".



Акционерная структура ГК "О`КЕЙ": NISEMAX Co Ltd - 50.95%, GSU Ltd - 29.52%, акции в свободном обороте - 19.53%.



Чистая прибыль O`KEY Group S.A. по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 632 млн руб. по сравнению с убытком в 897 млн руб. годом ранее. Общая органическая выручка Группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 3.4%. Общая выручка Группы увеличилась на 2.2% до 79.883 млрд руб. с 78.179 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 3.9% до 6.341 млрд руб. с 6.105 млрд руб.





"AK&M" от 03.10.2019