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03/10/2019
18:07

O`KEY Group планирует выплатить промежуточные дивиденды на $15.162 млн из расчёта $0.05635 на одну акцию

Совет директоров O`KEY Group S.A. утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $15.162 млн из расчёта $0.05635 на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Промежуточные дивиденды будут отражены в консолидированной финансовой отчётности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Дата закрытия реестра держателей депозитарных расписок и дата выплаты по депозитарным распискам будет объявлена позже банком-депозитарием Группы - Bank of New York Mellon.

O`KEY Group S.A. представлена двумя основными форматами: гипермаркетами под брендом "О`КЕЙ" и дискаунтерами под брендом "ДА!".

Акционерная структура ГК "О`КЕЙ": NISEMAX Co Ltd - 50.95%, GSU Ltd - 29.52%, акции в свободном обороте - 19.53%.

Чистая прибыль O`KEY Group S.A. по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 632 млн руб. по сравнению с убытком в 897 млн руб. годом ранее. Общая органическая выручка Группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 3.4%. Общая выручка Группы увеличилась на 2.2% до 79.883 млрд руб. с 78.179 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 3.9% до 6.341 млрд руб. с 6.105 млрд руб.


"AK&M" от 03.10.2019
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