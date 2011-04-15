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03/10/2019
18:44

Проект ТПУ "Лианозово" доработан, Москомстройинвест

Проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово" доработали по итогам публичных слушаний, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"По просьбе местных жителей в проект включено строительство подземных пешеходных переходов через Дубнинскую улицу, а также обустройство дополнительного плоскостного паркинга", - сказала А.Пятова.

По её словам, общая площадь плоскостных объектов превысит 65 тыс. кв. метров, включая перроны посадки-высадки пассажиров, отстойно-разворотную площадку и плоскостные паркинги.

"В составе ТПУ планируется построить более 52 тыс. кв. метров капитальных объектов, включая здание конечной станции, павильоны попутного обслуживания пассажиров и торговые комплексы с автостоянками", - пояснила А.Пятова.

Напомним, транспортно-пересадочные узлы объединят в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Часть из них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро.


"AK&M" от 03.10.2019
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