Проект ТПУ "Лианозово" доработан, Москомстройинвест

Проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово" доработали по итогам публичных слушаний, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"По просьбе местных жителей в проект включено строительство подземных пешеходных переходов через Дубнинскую улицу, а также обустройство дополнительного плоскостного паркинга", - сказала А.Пятова.



По её словам, общая площадь плоскостных объектов превысит 65 тыс. кв. метров, включая перроны посадки-высадки пассажиров, отстойно-разворотную площадку и плоскостные паркинги.



"В составе ТПУ планируется построить более 52 тыс. кв. метров капитальных объектов, включая здание конечной станции, павильоны попутного обслуживания пассажиров и торговые комплексы с автостоянками", - пояснила А.Пятова.



Напомним, транспортно-пересадочные узлы объединят в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.



В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Часть из них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро.





"AK&M" от 03.10.2019