Электродепо "Сокол" реконструируют с увеличением площадей

В Москве одобрена реконструкция электродепо "Сокол", сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



Здания расположены по адресу: Ленинградское шоссе, владение 2Б.



"Электродепо обслуживает поезда Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий метро. Устаревшую инфраструктуру реконструируют за счёт средств городской Адресной инвестиционной программы", - сказала А.Пятова.



По её словам, в ходе работ площадь транспортных и складских объектов депо может увеличиться до 170 тыс. кв. м. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) принято на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).





"AK&M" от 03.10.2019