Дайджест газеты "Ведомости" от 4 октября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 октября 2019 года.





ПРОКУРОРЫ НЕ СЧИТАЮТ РЕШЕНИЕ КС ПОМЕХОЙ ДЛЯ ПОСАДКИ МИТИНГУЮЩИХ

ГОСОБВИНЕНИЕ РАЗЪЯСНИЛО СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПО ДЕЛУ КОНСТАНТИНА КОТОВА



В возражениях на апелляционные жалобы защиты по уголовному делу программиста Константина Котова прокуратура объяснила, почему считает преодолимым запрет Конституционного суда наказывать по ст. 212.2 Уголовного кодекса лишением свободы за неоднократное участие в несогласованных акциях ("Ведомости" ознакомились с копией документа, подлинность содержания подтвердили адвокаты Котова). Действия Котова, а он четырежды выходил на несогласованные митинги, представляли реальную угрозу наступления негативных последствий, пишет прокуратура: допускалось нарушение правил дорожного движения, определенным образом блокировался проход граждан по улицам и к достопримечательностям города.





ФАС ХОЧЕТ ЗАСТАВИТЬ ИНВЕСТОРОВ ВКЛАДЫВАТЬ БОЛЬШЕ СВОИХ ДЕНЕГ В ГОСПРОЕКТЫ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИЗ-ЗА ЭТОГО ТОЛЬКО ВЫРАСТУТ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ





Поправки в законодательстве о государственно-частном партнерстве (ГЧП), которые должны четко отделить концессии от госзакупок, будут обсуждаться 10 октября на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Это "Ведомостям" рассказали два участника обсуждений и подтвердил федеральный чиновник.





ДОМ.РФ СМЯГЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКАМ ПРИ ПРОЕКТНОМ КРЕДИТОВАНИИ



ТЕПЕРЬ БАНК ПРИНИМАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В КАЧЕСТВЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ





Банк Дом.РФ снял одно из ключевых требований к заемщику при проектном кредитовании - требование о наличии собственных средств в размере 15% стоимости проекта, рассказали "Ведомостям" несколько участников рынка. По их словам, для получения кредита в этом банке теперь достаточно земельного участка с разрешением на строительство. Ставки у банков сопоставимы, так что это существенное смягчение условий кредитования, крупные банки пока не перешли на такую модель, рассказывает менеджер одного из них.





О1 PROPERTIES СОЗДАЕТ СЕТЬ ГИБКИХ ОФИСОВ В МОСКВЕ

ОДИН ИЗ НИХ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕГРАФЕ



O1 Properties планирует создать сеть гибких офисов под брендом Space 1, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с ней. По их словам, компания планирует под эти цели арендовать площади как в своих, так и в чужих бизнес-центрах в хороших местах и делать там готовые офисы с переговорными, конференц-залами, зонами отдыха и т. д. Затем она будет сдавать их средним и крупным компаниям. В июне этого года коммерческий директор O1 Properties Павел Барбашев учредил ООО "Спейс 1", свидетельствуют данные ЕГРЮЛа.





КАК ВЫГОДНО ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ В ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ 2019 ГОДА

В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ СЫГРАЛА СТАВКА НА ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ



На результаты инвестиций в III квартале в значительной степени повлияли действия регуляторов. Центральные банки - ФРС США, ЕЦБ, ЦБ РФ - перешли от слов к делу и понизили учетные ставки, чтобы предотвратить замедление национальных экономик. Российская ключевая ставка упала на 0,5 п. п. до 7% годовых, европейская - на 0,1 п. п. до минус 0,5%, американские - на 0,5 п. п. до 1,75-2%. В итоге выиграли те, кто делал ставку на защитные активы, облигации и акции отдельных компаний.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.10.2019