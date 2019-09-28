Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/10/2019
14:43

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 5 октября в размере 65.0300 руб. против 65.1312 руб. на 4 октября

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 5 октября в размере 65.0300 руб. против 65.1312 руб. на 4 октября.


Курс доллара США за последние 5 дней:

04.10.19 - 65.1312 руб.
03.10.19 - 65.4399 руб.
02.10.19 - 65.0670 руб.
01.10.19 - 64.6407 руб.
28.09.19 - 64.4156 руб.
































"AK&M" от 04.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100