ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 октября в размере 71.3509 руб. против 71.2991 руб. на 4 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



04.10.19 - 71.2991 руб.

03.10.19 - 71.4669 руб.

02.10.19 - 70.8449 руб.

01.10.19 - 70.7169 руб.

28.09.19 - 70.3161 руб.



































































































































































































"AK&M" от 04.10.2019