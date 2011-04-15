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04/10/2019
15:02

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 октября

Банк России установил на 5 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.9408
1 Азербайджанский манат 38.3319
100 Армянских драмов 13.6446
1 Белорусский рубль 31.3247
1 Болгарский лев 36.4886
1 Бразильский реал 15.9212
100 Венгерских форинтов 21.4628
1000 Вон Республики Корея 54.3307
10 Гонконгских долларов 82.9115
10 Датских крон 95.5874
1 Доллар США 65.0300
1 Евро 71.3509
100 Индийских рупий 91.6270
100 Казахстанских тенге 16.7183
1 Канадский доллар 48.8030
100 Киргизских сомов 93.1460
10 Китайских юаней 90.9714
10 Молдавских леев 36.7391
1 Новый туркменский манат 18.6066
10 Норвежских крон 71.2618
1 Польский злотый 16.4900
1 Румынский лей 15.0265
1 СДР (специальные права
заимствования) 88.8095
1 Сингапурский доллар 47.1334
10 Таджикских сомони 67.0910
1 Турецкая лира 11.4030
10000 Узбекских сумов 68.9973
10 Украинских гривен 26.4599
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.2340
10 Чешских крон 27.7538
10 Шведских крон 65.9855
1 Швейцарский франк 65.1995
10 Южноафриканских рэндов 42.8932
100 Японских иен 60.8981

"AK&M" от 04.10.2019
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