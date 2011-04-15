Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 октября

Банк России установил на 5 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.9408

1 Азербайджанский манат 38.3319

100 Армянских драмов 13.6446

1 Белорусский рубль 31.3247

1 Болгарский лев 36.4886

1 Бразильский реал 15.9212

100 Венгерских форинтов 21.4628

1000 Вон Республики Корея 54.3307

10 Гонконгских долларов 82.9115

10 Датских крон 95.5874

1 Доллар США 65.0300

1 Евро 71.3509

100 Индийских рупий 91.6270

100 Казахстанских тенге 16.7183

1 Канадский доллар 48.8030

100 Киргизских сомов 93.1460

10 Китайских юаней 90.9714

10 Молдавских леев 36.7391

1 Новый туркменский манат 18.6066

10 Норвежских крон 71.2618

1 Польский злотый 16.4900

1 Румынский лей 15.0265

1 СДР (специальные права

заимствования) 88.8095

1 Сингапурский доллар 47.1334

10 Таджикских сомони 67.0910

1 Турецкая лира 11.4030

10000 Узбекских сумов 68.9973

10 Украинских гривен 26.4599

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.2340

10 Чешских крон 27.7538

10 Шведских крон 65.9855

1 Швейцарский франк 65.1995

10 Южноафриканских рэндов 42.8932

100 Японских иен 60.8981

"AK&M" от 04.10.2019