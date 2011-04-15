ЦБ объявил учётную цену золота на 5 октября - 3156.00 руб./г против 3149.40 руб./г на 4 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 5 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3156.00 руб./грамм
Серебро: - 36.81 руб./грамм
Платина: - 1848.23 руб./грамм
Палладий: - 3472.75 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
28.09 01.10 02.10 03.10 04.10
Золото 3098.54 3091.60 3067.01 3122.35 3149.40
Серебро 36.28 35.86 35.79 36.31 36.85
Платина 11923.97 1922.38 1843.01 1838.84 1863.67
Палладий 3427.52 3514.31 3487.28 3460.98 3545.17