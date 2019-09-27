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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 4 октября, в размере 65.1312 руб. против 65.4399 руб. на 3 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
03.10.19 - 65.4399 руб.
02.10.19 - 65.0670 руб.
01.10.19 - 64.6407 руб.
28.09.19 - 64.4156 руб.
27.09.19 - 64.2888 руб.
"AK&M" от 03.10.2019