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04/10/2019
14:05

Газпром и СИБУР подписали две "дорожные карты"

ПАО "Газпром" и ПАО "СИБУР Холдинг" подписали две "дорожные карты" по сотрудничеству при реализации крупных инвестиционных проектов в области газопереработки и газохимии. Об этом говорится в сообщении сторон.

Документы подготовлены в развитие соглашения о взаимодействии, заключенного в рамках V Восточного экономического форума в сентябре текущего года.

В рамках первого документа, в частности, будет подготовлен технико-экономический анализ транспортировки этансодержащего газа месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и строительства газоперерабатывающего завода в Республике Татарстан.

В соответствии со второй "дорожной картой" будут проведены диагностические работы, инженерные изыскания и подготовлена проектная документация, необходимая для завершения строительства Новоуренгойского газохимического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

По результатам выполнения мероприятий "дорожных карт" стороны примут решения о дальнейшем взаимодействии при реализации проектов.

СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону. В 2018 году выручка СИБУРа составила $9.1 млрд, скорректированная EBITDA - $3.3 млрд.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 69.2% до 77.6 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка компании увеличилась на 3.3% и составила 266.3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 3.4% и составил 86.1 млрд руб.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

"AK&M" от 04.10.2019
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