Газпром подписал с руководством ряда субъектов РФ и компаний документы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписал с руководством ряда субъектов РФ и компаний документы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Об этом говорится в сообщении компании.



С вице-губернатором Санкт-Петербурга Максимом Шаскольским подписана "дорожная карта" по ускоренному развитию газомоторного рынка до 2024 года. В соответствии с документом Газпром обеспечит расширение газозаправочной сети в городе до 25 объектов (в настоящее время - шесть) и создание новых сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию газомоторных автомобилей. Усилия правительства Санкт-Петербурга будут направлены, в частности, на увеличение количества техники, использующей природный газ, в парках дорожно-коммунальных служб и автотранспортных пассажирских предприятий.



С заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаилом Москвиным подписана "дорожная карта" до 2024 года. На территории области сегодня действуют четыре газозаправочных объекта Газпрома. Компания планирует довести их количество до 22 объектов, в том числе построить автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и криогенные автозаправочные станции (КриоАЗС, заправка как сжиженным, так и компримированным природным газом). Их предполагается разместить в Бокситогорском, Всеволжском, Выборгском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах и Сосновоборгском городском округе. Правительство Ленинградской области, в частности, обеспечит разработку и реализацию мер по стимулированию приобретения газомоторных транспортных средств и переоборудованию автомобилей для использования природного газа со стороны организаций всех форм собственности и частных лиц.



Ещё один совместный проект ускоренного развития газомоторного рынка будет реализован в Калининградской области. "Дорожная карта" до 2024 года подписана с заместителем председателя правительства Калининградской области Александром Рольбиновым. Документ предусматривает создание в регионе сети газозаправочных объектов Газпрома из 13 объектов (пять в настоящее время). В частности, вместо площадок для размещения передвижных автогазозаправщиков в городах Калининград, Советск и Черняховск предполагается построить современные АГНКС. Три дополнительных станции запланированы в Калининграде. В планах компании также сооружение АГНКС в городах Гусев, Светлый, Пионерский и п. Новоселово. Правительство области будет содействовать приросту парка автотранспорта, использующего в качестве моторного топлива природный газ. Речь идет, в том числе, о промышленных, транспортных и таксомоторных предприятиях.



С губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и заместителем главы администрации Липецкой области Ильей Тузовым подписаны соглашения о расширении использования газа в качестве моторного топлива. Документы, в частности, предусматривают совместные и согласованные действия сторон по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах и синхроннизированному увеличению парка техники на природном газе, организации пунктов переоборудования и технического обслуживания автомобилей.



Стороны определят потенциальных потребителей в регионе и необходимые им ежегодные объемы СПГ. Затем будут выбраны места размещения комплекса по производству СПГ и КриоАЗС. Газпром планирует завершить их строительство в 2022 году. Правительство Республики Татарстан разработает специальную региональную программу стимулирования развития рынка СПГ.



"Дорожная карта" по стратегическому взаимодействию в области использования газомоторного топлива подписана с членом правления - управляющим директором ООО "СИБУР" Павлом Ляховичем. В соответствии с документом, Газпром планирует в 2020 году реализовать пилотный проект по строительству газозаправочного объекта в г. Тобольске - на ключевой производственной площадке СИБУРа. На основе полученного опыта стороны определят дальнейшие направления взаимодействия.



С председателем совета директоров - генеральным конструктором АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" Георгием Анцевым подписана "дорожная карта" по реализации меморандума о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве моторного топлива на водном транспорте. Документом предусмотрена, в частности, разработка технических заданий на проектирование судового двигателя на природном газе и системы хранения газомоторного топлива на скоростных судах, типовых решений для бункеровки СПГ на внутреннем водном транспорте и создания отечественными предприятиями плавучих пунктов заправки речных судов. Стороны подготовят технико-экономическое обоснование пилотного проекта строительства и эксплуатации судна (или судов) на СПГ.



С генеральным директором ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Сон Кёнгсу подписано соглашение о сотрудничестве. В числе ключевых направлений взаимодействия сторон - расширение линейки выпускаемой в России газомоторной техники. "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" принадлежит один из крупнейших отечественных заводов по производству легковых автомобилей.



С генеральным директором ООО "Объединенная машиностроительная группа" Дмитрием Стрежневым подписано соглашение о стратегических направлениях сотрудничества. Совместная работа сторон будет нацелена, в частности, на организацию производства новых образцов грузовой и специальной техники на газомоторном топливе, совершенствование её технико-эксплуатационных показателей. Отдельное внимание будет уделено проработке предложений в области импортозамещения и локализации производства газового оборудования и автокомпонентов.



Генеральный директор АО "Газпром бытовые системы" Алексей Самсоненко и председатель совета директоров итальянской компании Cavagna Group S.p.A. Эцио Каванья подписали Меморандум о намерениях. Стороны изучат возможность создания в России совместного предприятия по производству видов газобаллонного оборудования, которые отечественные автопроизводители в настоящее время закупают за рубежом. В том числе будет проработан вопрос локализации выпуска элементов такого оборудования.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 04.10.2019