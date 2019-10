Газпром и Иркутская нефтяная компания подписали меморандум о намерениях

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" - начальник департамента Олег Аксютин и председатель совета директоров ООО "Иркутская нефтяная компания" Николай Буйнов подписали меморандум о намерениях. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.



В соответствии с документом стороны заинтересованы совместно организовать работы по реализации проекта по разведке, добыче, транспортировке, переработке и реализации углеводородного сырья Собинского, Пайгинского месторождений и Пайгинского участка в Красноярском крае.



Стороны определили перечень мероприятий по выполнению меморандума. В частности, планируется подготовить технико-экономическое обоснование по совместному освоению месторождений.



Лицензия на Собинское нефтегазоконденсатное месторождение принадлежит ООО "Газпром добыча Краснодар" (100-процентному дочернему обществу ПАО "Газпром").



Лицензия на Пайгинский участок принадлежит ООО "Пайга", аффилированному с "Иркутской нефтяной компанией".



"Иркутская нефтяная компания" - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания и аффилированные с ней юридические лица занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородов на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири - в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия).



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией.



