Газпром и Linde создадут СП

В рамках IX Петербургского международного газового форума заключен договор о совместном предприятии и Соглашение об осуществлении прав участников между ООО "Газпром 335" и компанией Linde AG. Об этом сообщило управление информации ПАО "Газпром".



Документ подписали заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, исполнительный вице-президент, главный исполнительный директор Linde Engineering Кристиан Брух и управляющий директор Linde Engineering Джон ван дер Вельден.



В соответствии с документом стороны создадут совместное инжиниринговое предприятие. Оно будет разрабатывать технологическую, проектную и конструкторскую документацию для производственных объектов по переработке и сжижению природного газа (СПГ) на территории России. Также планируется оказание сервисных услуг при пусконаладке и эксплуатации заводов СПГ.



Linde AG (входит в Linde Plc) является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжёлых углеводородных фракций. В частности, компания поставляет основное технологическое оборудование по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии для строительства Амурского газоперерабатывающего завода.



Linde Engineering - инженерно-техническое подразделение Linde AG.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 04.10.2019