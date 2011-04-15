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04/10/2019
13:51

Цены на бензин за неделю, с 23 по 29 сентября, не изменились - 44.63 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 23 по 29 сентября 2019 года, не изменились - 44.63 руб. за литр, сообщил Росстат.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стоил 42.24 руб. с 45.69 руб. за литр соответственно, дизель - 46.19 руб.

Бензин АИ-98 подорожал на 0.1% до 51.55 руб. за литр.
За период с 24 по 30 сентября зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 32 субъектах РФ, наибольшее в Белгороде и Смоленске - на 0.5%.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Красноярске и Севастополе на 0.2%, Краснодаре, Ярославле и Симферополе - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 24 по 30 сентября цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.16 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 48.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.65 до 43.3 руб., марки АИ-95 - от 45 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.

"AK&M" от 04.10.2019
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