На всей сети российских железных дорог 8 декабря вводится новый график движения

На всей сети российских железных дорог 8 декабря 2019 года в 00:00 MSK вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы. График будет действовать в течение года, сообщила пресс-служба РЖД.



Количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит 64.7% от общего числа пассажирских поездов. Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 583 пары (одна пара - это поезда туда и в обратном направлении) в 433 сообщениях (в графике движения на 2019/2020 годы - 567 пар в 415 различных сообщениях).



Будет расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава до 14 пар на 12 маршрутах (было 11 пар на 9 маршрутах): с 3 декабря двухэтажные поезда будут обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва-Петрозаводск, с 8 декабря - на маршруте Москва-Пенза и с конца декабря - на маршруте Москва-Брянск.



На самых востребованных у пассажиров маршрутах назначены новые поезда и беспересадочные вагоны. Например, организовано сообщение между Москвой и городами Тульской и Калужской областей (Донским, Новомосковском, Веневом, Узловой, Тулой, Алексином, Малоярославцем, Калугой), назначен поезд сообщением Москва - Санкт-Петербург - Сортавала - Петрозаводск.



Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие) по 15-ти маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019/2020 год назначен новый международный поезд Андижан-Уфа и организовано беспересадочное сообщение Новороссийск-Баку.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



"AK&M" от 04.10.2019