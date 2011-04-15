В аэропорту космодрома "Байконур" восстановят светосигнальное оборудование. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию оборудования аэродрома "Крайний", расположенного в шести километрах от города Байконур.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



Аэропорт "Крайний" класса "Б" арендован Россией у Казахстана в составе комплекса "Байконур" на период до 2050 года и внесён в Государственный реестр гражданских аэродромов Российской Федерации. Из аэропорта выполняются чартерные пассажирские и грузопассажирские авиарейсы в Москву, эпизодически - в другие города России и Казахстана.



Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено восстановление светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности, установленного на аэродроме в 2010 году и демонтированного спустя пять лет в ходе реконструкции взлётно-посадочной полосы. В феврале 2016 года оборудование было практически полностью восстановлено, но в настоящее время не эксплуатируется. Работы пройдут для восстановления работы системы и в связи с изменением в результате реконструкции конфигурации торцов взлётно-посадочной полосы.



В ходе реализации проекта на территории аэродрома будут устроены входные и ограничительные огни взлетно-посадочной полосы с двух направлений посадки, боковые огни в местах уширения и огни уширения полосы с двух направлений посадки с подключением к уже действующей системе энергоснабжения. Также здесь установят систему визуальной индикации глиссады (огни PAPI). Взлетно-посадочная полоса будет маркирована в местах уширения, на двух рулежных дорожках разместят знак "Въезд запрещен". Кроме того, будут проведены иные необходимые работы.



"AK&M" от 04.10.2019