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04/10/2019
11:27

В рамках VIII Славянского международного экономического форума пройдёт тематическое заседание "Международные и социальные аспекты профессионального и бизнес-образования"

В рамках VIII Славянского международного экономического форума пройдёт тематическое заседание "Международные и социальные аспекты профессионального и бизнес-образования"

Организаторами тематического заседания выступают: Союз "Торгово-промышленная палата Брянской области", Комитет ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию, ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова".

Инновационная модель развития экономики ставит перед системой высшего образования особые задачи. С одной стороны, студенты должны получить глубокие теоретические знания, с другой - они должны получить навыки, которые позволят им на протяжении своей жизни оперативно осваивать быстроменяющиеся новые технологии. Инновационная среда не замыкается в границах отдельных государств, она находится в общем глобальном мировом пространстве. Поэтому очень важно уже на этапе образования налаживать сотрудничество между высшими учебными заведениями и вводить общие международные стандарты.

Международное сотрудничество университетов позволяет делиться опытом и инновациями. С его помощью создаются очень важные межвузовские сети, где происходит обмен знаниями и результатами университетской науки. "Международное сотрудничество в высшем образовании является также признанным примером "мягкой силы" в отношениях разных стран. Оно способствует не только обмену знаниями и компетенциями, но и способствует культурным связям, становится ареной гуманитарного проникновения", - уверена Антонина Котянина, президент Брянской ТПП.

На заседании обсудят следующие вопросы:
Как развивается сотрудничество университетов славянских государств?

Как региональные ВУЗы встраиваются в мировое образовательное пространство?

Какие новации в системе высшего образования других стран заслуживают особого внимания?

Модераторами заседания выступят: Палагина Анна Николаевна, ректор АНО ДПО "Международный институт менеджмента объединений предпринимателей" и Асалиев Асали Магомедалиевич, проректор по дополнительному образованию и филиалам ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова".

VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Основная тема СМЭФ-2019: "СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА".

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна.
Регистрация на СМЭФ-2019 открыта до 16 октября 2019 г. на официальном сайте:

http://slavyanskyforum.com

"AK&M" от 04.10.2019
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