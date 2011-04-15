В РФ отзывают 64 автомобиля Jeep Cherokee для замены датчиков удара

ООО "ЭфСиЭй РУС" отзывает 64 транспортных средств марки Jeep Cherokee. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является электронный блок управления Occupant Restraint (ЭБУ), который может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения. Это может привести к тому, что при определенных условиях подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не раскрыться вообще. Потеря ЭБУ ORC связи хотя бы с одним из датчиков ускорения вызывает включение на панели приборов светового сигнализатора неисправности системы подушек безопасности. Если же при потере связи сигнализатор не включится, это не позволит своевременно получить информацию о состоянии ORC.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена замена неисправных датчиков ускорения (датчиков удара).



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ЭфСиЭй РУС" является официальным представителем изготовителя на российском рынке.



"AK&M" от 04.10.2019