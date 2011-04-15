ЦБ внедряет международные стандарты в расчёте капитала кредитных организаций

Банк России продолжает внедрение международных стандартов в расчёте капитала кредитных организаций.



Как говорится в сообщении ЦБ, методика расчёта капитала уточнена в части введения дополнительного вычета из источников дополнительного капитала банков с универсальной лицензией вложений в так называемые инструменты TLAC глобальных системно значимых банков (ГСЗБ). Инструменты TLAC - финансовые инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков ГСЗБ на стадии урегулирования их несостоятельности посредством прекращения обязательств по инструментам или конвертации требований по ним в обыкновенные акции глобальных системно значимых банков.



Также вводится требование о поэтапном исключении из состава капитала банков инструментов господдержки, предоставленных до 1 марта 2013 года и не соответствующих требованиям Положения Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (с даты вступления в силу уточненной методики расчета капитала - в размере 50%, с 1 января 2020 года - в размере 100% от суммы, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года).



Принятые изменения в методике расчёта капитала кредитных организаций отражают международные регулятивные подходы, предусмотренные Базельским комитетом по банковскому надзору.



Указание Банка России N 5163-У зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации и вступает в силу 14 октября 2019 года.



"AK&M" от 04.10.2019