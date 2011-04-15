В Московском метрополитене заработал единый диспетчерский центр (ЕДЦ), объединивший на одной площадке различные службы столичной подземки. Об этом сообщила столичная мэрия.



До этого они располагались в разных частях города.

Единый диспетчерский центр создан по программе "Цифровое метро", запущенной в 2013 году. В её рамках специалисты работают над проектами в сфере транспортной безопасности, занимаются созданием "умной" системы видеонаблюдения, цифрового контроля работы подвижного состава, а также инфраструктуры метрополитена. Для пассажиров запущено мобильное приложение, установлены информационные экраны в вагонах. В метро работает бесплатный Wi-Fi, а также создано повсеместное LTE-покрытие. Программа "Цифровое метро" реализована на 65%.



Единый диспетчерский центр объединил диспетчерские службы движения, электромеханическую и эскалаторную службы, которые располагались на Проспекте Мира. В состав ЕДЦ также вошли служба электроснабжения и ситуационный центр. Его специалисты до этого работали на улице Гиляровского, а сотрудники службы электроснабжения - на Большой Никитской улице.



В единый диспетчерский центр будет стекаться информация о работе всех систем метро и Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе также Московских центральных диаметров и других линий пригородного железнодорожного сообщения.



Единый диспетчерский центр располагается в здании бывшего кинотеатра "Ереван" на Дмитровском шоссе (дом 82). Ранее в этом же здании был открыт Центр управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена.



В ЕДЦ будут работать около 800 специалистов различных служб - от диспетчеров службы движения до дежурных пресс-службы. Единовременно на своих местах будут находиться более 200 человек.



Диспетчеры движения и инфраструктуры каждой линии метро будут сосредоточены в одном помещении - диспетчерском круге, рассчитанном на шесть рабочих мест. Они смогут мгновенно обмениваться информацией и оперативно принимать необходимые решения. Отсюда специалисты будут управлять движением поездов, электроснабжением, эскалаторами, системами вентиляции.



Для управления действующими и перспективными линиями метрополитена планируется создать 16 диспетчерских кругов.



Сейчас в ЕДЦ работает первый диспетчерский круг, управляющий движением на Люблинско-Дмитровской линии. Поезда этой ветки по рабочим дням перевозят свыше 650 тыс. пассажиров. Остальные круги будут открыты по мере подготовки рабочих мест.



В ЕДЦ также создан центр организации перевозок (ЦОП): впервые объединены все службы метро. В ЦОП находятся рабочие места дежурного по метрополитену, диспетчеров движения, старших диспетчеров дирекции инфраструктуры, МЦК, отдела пожарной охраны, службы подвижного состава, связи, пассажирских сервисов, пресс-службы.



"AK&M" от 04.10.2019