Таможенные службы РФ и Кубы подписали документы о сотрудничестве

Таможенные службы России и Кубы подписали документы о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности и подготовки кадров. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.



Протокол о взаимодействии в области борьбы с таможенными правонарушениями на канале авиаперевозок и меморандум о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров подписали первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов и руководитель Генеральной таможни Республики Куба Нельсон Энрике Кордовес Рейес.



В рамках протокола стороны будут обмениваться информацией о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении воздушным транспортом товаров, в том числе наркотиков. До конца текущего года планируется подписать план по взаимодействию с Кубой в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2019-2021 годы.



Сотрудничество таможенных служб России и Кубы в области обучения и подготовки кадров, рамочные направления которого нашли отражение в меморандуме, планируется организовать на базе Российской таможенной академии. Меморандум предусматривает взаимодействие по следующим направлениям: обмен информацией о системе обучения, планировании и организации учебного процесса; обучение граждан Кубы на базе РТА по программам высшего образования и повышения квалификации; обмен кадрами для изучения передового опыта в области таможенного дела; организация совместных образовательных и научных мероприятий, проведение обучающих семинаров для деловых кругов.



Напомним, базовое соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Куба о взаимной административной помощи в целях обеспечения надлежащего соблюдения таможенного законодательство и предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений было подписано в 2012 году.



С 2012 года в рамках Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству действует рабочая группа по таможенному сотрудничеству.



С 2015 года между таможенными администрациями России и Кубы налажен обмен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которая учитывается в национальных системах управления рисками и позволяет повысить эффективность таможенного контроля.



В январе-августе 2019 года объем товарооборота России с Кубой составил $181.9 млн, что на 1.2% меньше аналогичного показателя 2018 года. В том числе экспорт составил $168 млн, импорт - $13.9 млн.



"AK&M" от 04.10.2019