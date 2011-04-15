Сборы Ингосстраха на Дальнем Востоке в первом полугодии выросли на 43%

Объём премии, собранной филиалами Дальневосточного регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года, составил 1.1 млрд руб., что на 43% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 592.5 млн руб. (прирост 20%), в том числе сборы по личному страхованию - 41.4 млн руб. (прирост 27%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 417.1 млн руб. (прирост 31%), страхованию ответственности - 134 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО - 443.4 млн руб. (прирост 101%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 7.3 млн руб., обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 21.8 млн руб. (прирост 20%).



Выплаты филиалов Дальневосточного регионального центра Ингосстраха за первое полугодие 2019 года составили 561.5 млн руб., что на 74% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 14.1 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 157.8 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 195.6 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 193 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 1 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Дальневосточного регионального центра стали ОСАГО, страхование имущества физических и юридических лиц.



"Одним из главных преобразований, произошедших в первом полугодии 2019 года, стал проект либерализации ОСАГО. В регионах Дальневосточного федерального округа ОСАГО долго время было проблемным сегментом: мошенничество, проблемы с доступностью полисов в отдельных районах, недобросовестные методы работы отдельных игроков, которые привели к их банкротству. На текущий момент мы фиксируем улучшение ситуации, что позволяет рынку обгонять федеральные показатели. Кроме того, достигнутая стабильность в ОСАГО, которое является основой розничного сегмента, позволяет нам развивать бизнес даже в сложных экономических условиях", - комментирует директор Дальневосточного регионального центра Ингосстраха Татьяна Межуева.



Напомним, что в зону ответственности Дальневосточного регионального центра входят филиалы "Ингосстраха", расположенные в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 04.10.2019