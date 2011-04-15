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04/10/2019
10:32

"Автоматика" и ЦИК РФ подписали контракт

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" и ЦИК РФ подписали контракт на разработку модели цифрового избирательного участка и изготовление опытного образца. Работа пройдёт в несколько этапов и завершится в марте 2020 года. Об этом сообщил Ростех.

Уже к Единому дню голосования 13 сентября 2020 года планируется изготовить 1 тыс. комплексов, включающих терминалы и другие устройства для проведения цифрового голосования.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вёртолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.


"AK&M" от 04.10.2019
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