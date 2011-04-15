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04/10/2019
13:46

С Большой кольцевой линии метро будет шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2

Шесть пересадок будет организовано с Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на первые Московские центральные диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск", сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Со станций БКЛ "Савёловская" и "Можайская" можно будет пересесть на станции Савеловский вокзал и Кунцево МЦД-1. Со станций БКЛ "Шереметьевская", "Ржевская", "Текстильщики" и "Печатники" появятся пересадки на станции МЦД-2 Марьина роща, Ржевская, Текстильщики и Печатники", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что Московские Центральные диаметры - крупнейший проект развития транспортной инфраструктуры столичного региона.

"Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате реализации проекта МЦД протяжённость линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около 1 тыс. км, то есть она увеличится практически в три раза по сравнению с системой метро, которая была в 2010 году", - отметил А.Бочкарев.

Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.

Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируют запустить до конца этого года. В перспективе появятся и другие диаметры, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут как метро - с 05:30 до 01:00.

По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.

"AK&M" от 04.10.2019
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