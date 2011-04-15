Эквадор с 3 октября ввёл режим чрезвычайного положения

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Эквадор с 3 октября 2019 года ввёл режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи ожидается отмена и изменения в расписании авиарейсов.
В крупных городах проходят манифестации, уличные беспорядки. В стране повышены меры безопасности, перекрыты дороги.
"AK&M" от 04.10.2019