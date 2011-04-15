Эквадор с 3 октября ввёл режим чрезвычайного положения

Эквадор с 3 октября 2019 года ввёл режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидается отмена и изменения в расписании авиарейсов.



В крупных городах проходят манифестации, уличные беспорядки. В стране повышены меры безопасности, перекрыты дороги.





"AK&M" от 04.10.2019