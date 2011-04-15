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04/10/2019
18:33

Движение на дорогах Москвы вечером может осложниться из-за погоды, ЦОДД

Движение на дорогах Москвы вечером может осложниться из-за погоды, сообщил ЦОДД.

Осложнит движение в городе и количество машин: традиционно по пятницам их больше, чем в другие будние дни. Ожидаются затруднения в сторону области, начиная с 15 часов многие уезжают из города на выходные. При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности.

"Вместе с тем, в городе ещё не закончены строительные работы на основных магистралях города. Мы ожидаем в вечерние часы пик загруженность дорог до 8-9 баллов. Основные направления, которые будут загружены - МКАД, ТТК, и вылетные магистрали в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, Профсоюзная улицы, Волгоградский и Ленинградский проспекты", - говорится в сообщении Центра.


"AK&M" от 04.10.2019
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